Украинская звезда Светлана Тарабарова стала обладательницей "письма счастья"
Об этом пишет Politeka.net.
По ее словам, ей с мужем пришло письмо о превышении скоростного режима на украинских дорогах.
Звезда Светлана Тарабарова также опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок автомобиля, который был сделан одной из камер видеофиксации нарушения ПДД.
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"Друзья, вы не поверите в Киеве начали работать камеры", - с удивлением написала Светлана Тарабарова.
Певица также добавила, что в тот день они с мужем превысили скорость на 30 км/час, хотя обычно правила ПДД не нарушают.
Помимо этого, Светлана Тарабарова призналась своим поклонникам, что подобные письма очень дисциплинируют и мотивируют придерживаться правил.
"Мы не будем нарушать", - пообещала певица в Instagram.
Ранее мы рассказывали, что Светлана Тарабарова рассекретила свою беременность.
Певица сняла чувственную черно-белую фотосессию, кадрами которой поделилась несколько минут назад. При этом на фото она позировала в стильном образе - белый брючный костюм, а также в аккуратный черный лиф без блузы.
Светлана подчеркнула, что самой красивой женщина становится именно в период беременности.
«Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, вдруг. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина беременна красивая! Никаких комплексов - ты красивая!», - написала звезда.
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