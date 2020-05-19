Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о том, что ждет второго ребенка

Так на своем Telegram-канале "Особливе з Соломією", ведущая Соломия Витвицкая рассказала, что ее близкая подруга и крестная малыша Светлана Тарабарова готовится стать мамой во второй раз. Девушка трогательно поздравила подругу и пожелала ей и детям всего самого теплого. Сама Светлана также рассказала о волнующей новости на своей странице в Инстаграм,

Так, в этот раз Светлана объявила о своей второй беременности – певица сняла чувственную черно-белую фотосессию, кадрами которой поделилась несколько минут назад. При этом на фото она позировала в стильном образе - белый брючный костюм, а также в аккуратный черный лиф без блузы.

Светлана подчеркнула, что самой красивой женщина становится именно в период беременности.

«Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна ☺️, вдруг ❤️ Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина беременна красивая! Никаких комплексов - ты красивая!», - написала девушка. Поклонники в свою очередь завалили звезду комментариями.

Отметим, до этого Джамала рассказала, как проходит ее беременность во второй раз:

"Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу.

Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка".

Также стало известно о третей беременности Alyosha, девушка вместе с Vlad Darwin давала концерт. Исполнительница на протяжении почти всего вечера была в широких нарядах.

"Все зрители обратили внимание на не свойственные певице слишком широкие платья свободного кроя, которые все равно время от времени облегали округлившийся животик. Поэтому, мы все решили, что, видимо, Лена в третий раз беременна. Еще и Alyosha сама себя выдала прямо во время выступления.

Напомним, что популярная певица рассказала об аномальном явлении на съемках нового клипа: "мистика...".

Как сообщала Politeka, известная певица рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".

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