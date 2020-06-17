Співачці Олі Поляковій довелося пройти через фізичне насильство в минулих відносинах

Відверте визнання зірка зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніної на Youtube, пише Politeka.net.

За словами Олі Полякової, їй довелося пережити фізичне насильство з боку колишнього коханого.

"Він бив мене періодично. А коли я його кинула, він мало того, що підпалив мені квартиру, так ще й найняв своїх друзів. Вони мене впіймали під нічним клубом і побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови. Це було жахливо – виникли серйозні проблеми, в тому числі і зі слухом... Мені було 17 років, і була кримінальна справа. Сьогодні цей чоловік політик у Вінниці", – приголомшила вона відвертою правдою Машу Єфросиніну.

Крім цього, Оля Полякова хотіла в ефірі програми назвати ім'я свого мучителя, щоб залучити його до відповідальності, але зірка змогла впоратися з емоціями.

"Гори в пеклі", – додала зірка в ефірі Youtube-програми Маші Єфросиніної.

Що стосується нинішнього чоловіка, то за 15 років він жодного разу не виявляв фізичної агресії і вона щиро щаслива з ним у шлюбі.

Раніше ми розповідали, що українська зірка Оля Полякова влаштувала з Потапом бурхливий вечір, обговорюючи друзів і говорячи про особисте життя.

Під час ефіру Потап встиг забавно пожартувати над Олею, а та поставила йому пару дивних завдань, художник навіть довелося вимазати обличчя і голову мокрою землею.

Сам Потап розповів про те, як живе з Каменських, як приховував свої з нею відносини і як взагалі виникла історія їхнього кохання.

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