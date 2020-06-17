Співачці Олі Поляковій довелося пройти через фізичне насильство в минулих відносинах
Відверте визнання зірка зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніної на Youtube, пише Politeka.net.
За словами Олі Полякової, їй довелося пережити фізичне насильство з боку колишнього коханого.
"Він бив мене періодично. А коли я його кинула, він мало того, що підпалив мені квартиру, так ще й найняв своїх друзів. Вони мене впіймали під нічним клубом і побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови. Це було жахливо – виникли серйозні проблеми, в тому числі і зі слухом... Мені було 17 років, і була кримінальна справа. Сьогодні цей чоловік політик у Вінниці", – приголомшила вона відвертою правдою Машу Єфросиніну.
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Крім цього, Оля Полякова хотіла в ефірі програми назвати ім'я свого мучителя, щоб залучити його до відповідальності, але зірка змогла впоратися з емоціями.
"Гори в пеклі", – додала зірка в ефірі Youtube-програми Маші Єфросиніної.
Що стосується нинішнього чоловіка, то за 15 років він жодного разу не виявляв фізичної агресії і вона щиро щаслива з ним у шлюбі.
Раніше ми розповідали, що українська зірка Оля Полякова влаштувала з Потапом бурхливий вечір, обговорюючи друзів і говорячи про особисте життя.
Під час ефіру Потап встиг забавно пожартувати над Олею, а та поставила йому пару дивних завдань, художник навіть довелося вимазати обличчя і голову мокрою землею.
Сам Потап розповів про те, як живе з Каменських, як приховував свої з нею відносини і як взагалі виникла історія їхнього кохання.
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Також Politeka писала, що Оля Полякова розповіла, як її допитували прямо на концерті
А ще Politeka повідомляла, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися божевільного веселощів на камеру