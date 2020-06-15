Погода в Україні 16 червня буде дощовою і з грозами

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що у вівторок періодичні грози будуть гриміти майже на всій території України. Винятком стануть лише Харківська, Сумська та Луганська області.

Вітер 16 червня буде зі сходу, помірний, з поривами. При грозах можливі локальні шквали і град.

Спека трохи спаде, завтра вдень в Україні столбикитермометров покажуть +25 +30 градусів, у східних областях +28 +33 градуси.

У Києві вівторок буде з нестійкою погодою, часом дощ з грозою. Температура вночі +18 +20 градусів, а вдень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Зниження температури в Україні буде недовгим. У другій половині поточного тижня спека спробує повернутися, температура підвищиться на 2-4 градуси.

Однак, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжим, зазначила синоптик.

Зазначимо, синоптики попереджали українців, що літо-2020 року буде багатим на погодні аномалії і неприємні сюрпризи. Попереду нові температурні рекорди, грози з градом і навіть смерчі.

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