Погода в Україні 16 червня буде дощовою і з грозами
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що у вівторок періодичні грози будуть гриміти майже на всій території України. Винятком стануть лише Харківська, Сумська та Луганська області.
Вітер 16 червня буде зі сходу, помірний, з поривами. При грозах можливі локальні шквали і град.
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Спека трохи спаде, завтра вдень в Україні столбикитермометров покажуть +25 +30 градусів, у східних областях +28 +33 градуси.
У Києві вівторок буде з нестійкою погодою, часом дощ з грозою. Температура вночі +18 +20 градусів, а вдень повітря прогріється до +26 +28 градусів.
Зниження температури в Україні буде недовгим. У другій половині поточного тижня спека спробує повернутися, температура підвищиться на 2-4 градуси.
Однак, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжим, зазначила синоптик.
Зазначимо, синоптики попереджали українців, що літо-2020 року буде багатим на погодні аномалії і неприємні сюрпризи. Попереду нові температурні рекорди, грози з градом і навіть смерчі.
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