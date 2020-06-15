Квартал 95 і зокрема актор Євген Кошовий наразилися на жорстку критику українців з-за нового номера

Відео було опубліковано на Facebook-сторінці студії «Квартал 95».

Євген Кошовий серйозно осоромився з номером, в якому постав в образі китайського вірусу. Для перевтілення на голову він одягнув салатовий куля з характерними відростками.

«Вірус»-Кошовий заявив, що вже багато де побував, але просто обожнює українців. При цьому він прийшов «попрощатися і вибачитися».

У своїй прощальне мови «вірус» дякує за те, як українці сприяли її поширенню: носили маски на підборідді.

«Коли Моз сказав, що потрібно чхати в лікоть, я навіть трохи насторожився, але потім, коли ви почали ліктями вітатися,мене одразу попустило», - заявив він.

Також Кошовий в образі вірусу похвалився,що завдяки йому відбулося і багато хорошого: «Завдяки мені господар Обухівської фабрики туалетного паперу став мільярдером, кур'єри «глова» пересіли з велосипедів на елітні авто. Завдяки мені, «Динамо», ось вже 72 дні не програє…».

Йдучи, він навіть зібрав сувеніри: пакет з супермаркету, який багато відкривають, облизуючи пальці, кнопку ліфта і ложечку, якій причащають у церкві.

Проте українцям здалися недоречними подібні жарти в ситуації, коли люди помирають від цього вірусу.

«Дуже смішно їм!! Люди просиділи без роботи. Без засобів до існування. І постійно смикають, що знову закриють», «Особливо смішно тим, чиї родичі зараз хворіють на цю заразу. Ідіоти», «До сувенірів потрібно ще додати квиток від концерту 95 кварт. Із цим випуском..», «Сам собі хрест поставив, ще й команді», «Женя – ти дно», «Якщо б не монтаж з усміхненими людьми з залу, то залишається, дивлячись на це і слухаючи, тільки плакати», "Що-то не смішно, коли згадуєш скільки біди і людських втрат приніс і ще принесе ця хвороба", - пишуть в мережі.

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