Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, підкорила формами у білизні

Спокуслива красуня не втомлюється публікувати гарячі знімки в мереживній білизні, повідомляє Politeka.net. Модель на одному з недавніх фото постала в жаркій позі на дивані.

Розкішна Кортес наділа маленькі, майже невидимі, трусики, тонкі лямки яких вп'ялися в шкіру. Також на ніжці можна помітити маленьку підв'язку.

Білий ліфчик, здавалося, і зовсім був прозорим, однак при цьому з нього не показалося нічого інтимного.

Туфлі на шпильках, довге розпущене волосся і сережки - доповнили образ.

Модель влаштувалася на дивані, виставивши назад пружну п'яту точку. Завдяки останній Кортес стала двічі володаркою титулу "Міс Бум-бум" в Бразилії.

Зірка прочинила губи, і закривши очі, доторкнулась до них пальцем.

Знімок вийшов неймовірно спокусливим.

За вісім годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали Сьюзі красунею, а також просили більше публікувати таких жарких знімків.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в одній футболці з ім'ям футболіста Ліонеля Мессі, фанаткою якого вона є.

Модель трохи підігнула футболку, щоб ще більше показати свої сідниці. Примітно - зірка не одягла білизни, а крім футболки на ній були гольфи і бутси.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в маєчці на тонких бретельках, які ледь утримували її пишні форми. Помітно, як груди піднялася в тісному одязі і ледь не випадали.

Модель закинула набік шовковисте волосся і дивилася в камеру.

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