Скандальная актриса и жена комика Гарика Харламова Кристина Асмус поделилась с поклонниками новым домашним видео

Популярная российская актриса театра и кино Кристина Асмус, которая получила широкую известность после сериала "Интерны" и сильно оскандалилась съемками в фильме "Текст", часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram, пишет Politeka.net.

9 мая в День победы артистка решила опубликовать видео и похвастаться талантами своей 6-летней дочери Анастасии Харламовой (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В кадре малышка нарядно одета, в белом платье и белоснежных кедах, наизусть рассказывает стих.

Фанаты не остались равнодушными и принялись комментировать увиденное. Отметим, что меньше чем за час его просмотрели более 50 тысяч раз.

«Милашка😍С праздником вашу семью! 🎆Мирного неба над головой!🙏🏻», «Как мило!!!!❤️❤️», «Какая умница ❤️», «Умница и красавица, вся в маму» - пишут в сети.

Ранее Асмус сообщала, что на День победы примет участие в проекте бывшего мужа Ксении Собчак, актера и режиссера Максима Виторгана.

«Впервые я прочла эту книгу, когда готовилась к фильму «А зори здесь тихие...». Читала долго. По несколько минут не могла перевернуть страницу. Рыдала над каждой. Завтра! 9 мая в течение дня мы будем читать отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», - сообщила Асмус о своих планах поклонникам.

Напомним, что располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.

Как сообщала Politeka, "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".

Также Politeka писала, что Асмус впечатлила соблазнительными изгибами, вытянувшись на диване: "Харламову можно позавидовать".