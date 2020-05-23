Российский шоумен Гарик Харламов чуть не устроил грандиозный пожар в гостях

Откровенное заявление комик сделал в эфире Youtube-шоу "Бар в большом городе", передает Politeka.net.

По его словам, неприятная ситуация произошла во времена, когда он был участником КВН.

Тогда костюмер Гуля пригласила Гарика Харламова и его двоюродного брата в гости, поселив их в гостевом доме на даче.

Во время игры в "Монополию", братья решили сделать самодельную свечку из воска.

"Мы это все собрали, сжали и обмотали шнурком", – вспомнил Гарик в эфире шоу.

Они долгое время пытались поджечь свечу, и решили ускорить процесс, принеся из гаража канистру с бензином.

Немного горючей смеси участники КВН вылили на свечку, а затем поднесли к ней зажженную спичку.

"Все начинает пылать, пытаемся затушить – не выходит. Огонь несется к самой канистре", – с тревогой вспоминал Гарик Харламов.

По словам шоумена, они трусливо сбежали с братом с места инцидента. Во время "бегства" Гарик Харламов услышал хлопок в момент, когда огонь полностью охватил домик.

В конце признания Гарик Харламов извинился перед Гулей и рассказал, что после пожара всячески избегал общения с девушкой.

Отметим, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая является женой комика Гарика Харламова, ошарашила поклонников странным видео на котором она "рожает" в ванной.

На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как Асмус громко кричит, сидя в ванной. Артистка имитирует домашние роды и обещает поделиться опытом с поклонницами.

За два дня ролик Асмус собрал более 1,1 миллиона просмотров. В комментариях стали бурно обсуждать беременность Асмус, а также ее поведение в ванной.

Одни комментаторы оценили шутку звезды и посмеялись над поклонниками, которые поверили в ее положение. Другие стали осуждать Асмус за то, что она приняла участие в столь провокационном проекте.

Напомним, что Гарик Харламов нашел замену Асмус, страстные ласки попали на видео

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