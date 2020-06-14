Звезда сериала «Сваты», российский актер Федор Добронравов сильно изменился за время карантина

У себя в Инстаграм актер опубликовал фото, на котором предстал в национальном костюме рядом с внучками и козленком, передает Politeka.net. Как известно, у Добронравова двое сыновей, которые подарили ему троих внучек. Во время карантина актер проводил много времени с близкими в своем загородном доме.

Стоит отметить, что за время самоизоляции Добронравов сильно изменился. Он отрастил бороду и стал больше похожим на дедушку. Рядом с внучками 58-летний актер почему-то выглядел еще более постаревшим.

«Дай Бог вам всего всегда и везде, самого лучшего, здоровья, зелёного света. Вы мой кумир Фёдор», «Очень доброе фото», «Отличное фото! С внучками вас! Аж три девчушки! И всех вас с праздником!», «Какое доброе фото, как из сказки», «Самый лучший муж, отец, дедушка и конечно актёр, мы вас очень любим», «У вас очень красивые внучки и козлёнок», «Супер! Какая гармония!», «Другой человек», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Федор Добронравов остался без работы из-за карантина. Он признался, что все его проекты оказались замороженными.

Напомним, что скандальная звезда "Сватов" Добронравов получил по заслугам в России: даже Путин оценил.

Как сообщала Politeka, в сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает: «Живет по соседству с…».

Также Politeka писала, что раздраженная Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова: "Что ты несешь?".