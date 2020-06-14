В сети показали тайную переписку главного героя шоу "Холостяк-10" Максима Михайлюка, в которой он общается о сыне

Ее обнародовал сам Михайлюк в разделе «Сториз», передает Politeka.net.

Как известно, мужчина в финале проекта выбрал молодую гимнастку Дашу Ульянову, однако позже признался, что у него была интимная связь на съемках с другой участницей шоу.

Пара не смогла построить отношения, по всей видимости, из-за измены и рассталась, о чем рассказала в пост-шоу проекта.

После расставания Михайлюк стал активным пользователем Инстаграм, где рассказывает своим подписчикам, что происходит в его жизни.

Так, в частности он поделился перепиской с девушкой Юлией Колесник, которая якобы заявила, что нашла его сына.

"Есть слухи, что у тебя сын, я его нашла", - пишет она Максу. Также она показала фотографию модного мальчугана.

Ранее мы сообщали, Макс Михайлюк начал заниматься своим бизнесом и рассказал, что сейчас происходит в его жизни.

Не секрет, что до съемок Макс активно занимался любимым делом, хвастался фото, сделанными во время его работы (Михайлюк гордится тем, что он пилот). В последнее время на его профиле в Инстаграм появлялись в основном кадры с шоу или постановочные фото с модных фотосессий. В этот раз мужчина предстал в рабочей форме и с легкой улыбкой на лице:

"Первым делом, первым делом самолёты ... Очень надеюсь, что скоро всё нормализуется и мы уже на финишной прямой открытия границ", - признался он.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой: "Максу попалась девушка не для..."