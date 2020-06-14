Меган Маркл і принц Гаррі втратили всі можливості, втікши з Букінгемського палацу

Про це пише британський таблоїд Express.co.uk.

За словами королівського експерта Філа Дамп'єра, колишні герцоги втратили шанс отримати лояльне ставлення підданих, коли вирішили втекти до Сполучених Штатів.

Більш того, Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду зіткнулися з нерозумінням і засудженням з боку великої частини аудиторії, які раніше їх відкрито підтримували.

«Я думаю, що локдаун зіграв на руку багатьом королівським особам за частиною іміджу. Крім Гаррі і Меган. Вони найбільші невдахи, тому що тепер виглядають дещо ізольованими і недоречними в цій країні. Так, вони всі ще можуть зіграти свою роль на міжнародному рівні чи в Америці, але в Британії люди тепер просто знизують плечима, коли чують про Меган і Гаррі. Рейтинг ж решти членів королівської сім'ї підріс, вони впоралися зі своїми обов'язками дуже добре», - пояснив королівський експерт.

Дамп'єр також нагадав, що незважаючи на самоізоляцію, члени королівської сім'ї кожен день на вустах, а Меган Маркл і принц Гаррі змушені жити як "відлюдники" в Каліфорнії.

Раніше ми розповідали про те, що була розкрита таємниця втечі Меган Маркл і принца Гаррі. З'ясувалося, що колишні герцоги Сассекські обговорювали відмову від королівських привілеїв ще до весілля.

"Це рішення не було поспішним. Насіння "Мегзита" були кинуті ще до весілля. По правді кажучи, Гаррі довгий час був глибоко нещасний. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом", - стверджує обізнане джерело.

Журналісти також спростовують чутки про те, що саме Меган Маркл була ініціатором переїзду в Сполучені Штати

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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