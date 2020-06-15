Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, справила неймовірні враження фігурою в купальнику 

Красуня завжди виглядає на всі 100%, повідомляє Politeka.net. Модель підкорює серця своєю стрункістю та ідеальними формами. 

В цей раз красуня сиділа на піску спиною до фотографа. Модель одягла золотий купальник з відкритою спиною. Купальний наряд відкрив види на пружні сідниці, забруднені в піску: "Брудна дівчинка". 

Тканина облягла талію і сиділа ідеально на стрункій фігурі. 

Алессандра поклала ніжки перед собою, поклавши руки на коліна. Модель випрямила спинку і милувалася Тихим океаном в Малібу. Волосся красуні мокре, наче після купання, з ними трохи грав вітер. 

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"Дай мені, дай мені ці сонце і пляж ☀️", - написала Амбросіо. 

За п'ять годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захопилися формами зірки, вони відзначали, що з віком та стає тільки краще. 

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала в купальнику насиченого блакитного кольору. 

Зірка зав'язала на поясі легку хустку, підкресливши витончену талію. Модель стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки.

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Blue Crush ... 🌊

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Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо позувала у бікіні яскраво-зеленого відтінку. 

35-річна красуня стояла на дереві, повернувшись до камери, та вигнувши спину назад.

Така поза і ракурс вигідно підкреслили підтягнуте тіло моделі - її тонку талію, кубики преса, пружні сідниці і довгі ноги.

Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо постала в блакитному купальнику, який зціпив принади. Обидві груди округлилися і виглядали неймовірно прекрасно в такому маленькому купальнику.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що самий гарячий ангел Victoria’s Secret показала пружний «горішок» в невидимому вбранні: «про таке мріють все»