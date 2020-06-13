Зірка показала все, що можна

Американська фітнес-модель Ана Чері в крихітних шортах показалася в оточенні не менш фігуристих подруг

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Справжній розмова! Моє серце переповнюється 🤗 вчора ми зробили ранній реліз для всіх у списку електронної пошти ” First To Know", банда Чері знову завдає удару!!! Ми продали майже всі 😆 😭 🎉 велике велике спасибі за всю любов і підтримку», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Чері позує в крихітних шортах і топі в оточенні подруг. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, неможливо відірватися від такої краси», «вчора ми зробили вашу статуетку з пластиліну. Вийшло круто», «це був найкращий день у моєму житті – викидай схожі фотки частіше», - пишуть вони.

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На кадрах Чері стоїть у рожевих шортиках і різнобарвному топі. Красуня доповнила образ кепкою, а сама позувала в тренажерному залі. Ана вирішила зібрати волосся у коси, щоб вони не заважали тренуванні. Дівчина показала безліч вправ, які вона використовує для підтримки форми. Тренування вийшла майже на 50 хвилин.

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