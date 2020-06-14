Курс валют в Україні 14 червня зміниться в іншу сторону, долар і євро застигнуть напередодні потужного удару по гривні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, згідно з прогнозом, сьогодні сто доларів обійдуться вам в 26,5999 гривень. А вже у понеділок валюті підстрибне до 2673,03 грн (+13,04).
Аналогічна ситуація буде і з курсом євро: валюта буде сьогодні продаватися за 3017,23 грн, а в понеділок подорожчає до 3021,19 гривень (+3,96).
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До цього ми писали, що фінансисти спрогнозували курс валют на кінець червня, а також який вплив на гривню надасть нова програма Міжнародного валютного фонду.
зокрема, досить серйозний стрибок курсу долара і євро можливий після відміни карантину - 22 червня, а також в ході відновлення ділової активності в Україні по ходу зняття карантинних заходів. Не менш сильно вплине на курс валют і викуп Національним банком України рекордноо в цьому році кількості доларів США.
Економічний експерт Євгенія Ахтирко, зараз паніка на валютному ринку минула, а фахівці зафіксували невелике ревальваційний тиск, яке викликане поліпшенням показників торгового балансу і в цілому позитивною тенденцією і фоном.
Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних
Також Politeka писала, що НБУ кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.
А ще Politeka повідомляла, що курс долара доб'є українців, Мінфін вразив новим прогнозом