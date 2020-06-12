Стало известно, что будет с курсом доллара в конце июня

Об этом пишет издание The Page.

Финансисты утверждают, что серьезное влияние на национальную валюту окажут согласование программы МВФ для Киева и выкуп НБУ рекордного в 2020 году объема долларов.

Помимо этого, серьезный скачок курса доллара возможен из-за вероятной отмена карантина с 22 июня, а также восстановления деловой активности в стране после ограничительных мер.

Как утверждает эксперт Евгения Ахтырко, сейчас паника на валютном рынке миновала, и специалисты фиксируют легкое ревальвационное давление, вызванное улучшением торгового баланса и в целом позитивным новостным фоном.

Но неопределенность экономической ситуации внутри Украины остается довольно высокой. Поэтому ситуационные всплески курса доллара время от времени могут иметь место.

Аналитик Юрий Нетесаный прогнозирует до конца июня подорожание курса доллара в коридоре 26,3-27 грн/$.

«Лето уже традиционно является благоприятным периодом для национальной валюты. Справедливо будет это учитывать наравне с перечисленными факторами и не совсем стандартной ситуацией как в Украине, так и в мире. Поэтому стоит ожидать, что гривна останется стабильной до конца этого месяца и до конца лета», заявил он в комментарии журналистам.

Он также порекомендовал украинцам, которые используют доллар для сохранения финансовых ресурсов, пока не идти в обменники. А покупать валюту лучше в момент, когда доллар укрепиться на отметке в 26,5 гривен.

«Опыт последних двух лет показывает, что покупка доллара как средства сбережения на среднесрочную перспективу – не очень надежная инвестиция. Курс может колебаться значительно как в одну, так и в другую сторону. Вполне возможна ситуация, что курс валюты на момент ее продажи может оказаться ниже, чем курс, по которому она была куплена», - озвучила свой прогноз Евгения Ахтырко.

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