З початком літа багато зірок почали згадувати, як вони відпочивали взимку або в минулому році

Після настання пляжного сезону артисти масово почали публікувати архівні кадри, зроблені на відпочинку, розповідати про свої будні і відзначати, що найближчим часом відпочинку, як раніше, не буде. Як відомо, з-за карантину перекриті кордони, при цьому також багато курортні зони все ще закриті – не тільки в Україні, але й у інших країн. Тепер артисти, також, як і інші українці, обмежені у пересуванні, у зв'язку з чим, у багатьох графік відпусток дуже змінився.

Пропонуємо вашій увазі топ жарких фото зірок, які звикли активно відпочивати закордоном і дивують жаркими кадрами.

Так, ми зібрали для вас топ стильних образів зірок з їх останніх відпусток. І, судячи з жарким форм співачок в бікіні, вони знають, як правильно доглядати за собою.

Надя Дорофєєва під час відпустки з чоловіком любить влаштовувати зворушливі фотосесії, хвалитися модними купальниками і розповідати про догляд за собою. При цьому дівчина щоразу отримує сотні питань про її дієті. На відпочинку в Домінікані вона буквально підкорила фанатів стильним виглядом.

А ось Ольга Полякова любить відпочивати з дітьми і чоловіком, якого не показує, найчастіше на Мальдівах. Вона не соромиться розповісти про будні і радісно демонструє багато подробиць з життя.

Дівчата з «Неангелів» до роботи не спілкуються мало і, схоже, відчувають себе чудово на теплих островах. Слава вирушила взимку разом з дітьми на насичений відпочинок, під час якого навіть засвітилася зі своїм колегою, і їм відразу ж приписали роман.

А от Віка Смеюха з тієї ж групи вирушила на початку січня на Мальдіви і повернулася в Україну через місяць тиші в соцмережах. Під час відпустки зірка вирішила «очиститися і довгі тижні отвыкала від смартфона.

Настя Каменських з чоловіком Потапом вирушила на насичений відпочинок до Мексики і вразила там рівнем володіння мови, презентувала кліп і навіть змогла пару разів ударити пляжними кадрами, довівши, як скинула більше 20 кілограм.

Наталя Могилевська воліє скромний відпочинок, не примітний для інших. Минулі фото зірки в купальниках буквально підкорили фанатів. Сама Наталка не очікувала такого фурорв, здивувавшись собщественной популярності.

Зазначимо, сипользуя комплекс спеціальних упрежнений, ранкові пробіжки, сухий масаж проти целюліту і багато інші хитрощі, дівчата виглядають приголомшливо до кожного пляжного сезону. При цьому зірки не бояться експериментувати, показувати себе без фотошопу і розповідати про методи, якими домоглися ідеальних форм. Як можна побачити на пляжних фото, співачки відчувають себе впевнено і спокійно.

Багато хто з них ходять на масаж, а також заявляють, що потрібно доглядати за собою комплексно. Приміром, Каменських вранці бігає навіть у відпустці. Полякова влаштовує з дітьми активні ігри, а Дорофєєва з чоловіком займається серфінгом на жарких пляжах.

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