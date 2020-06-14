С началом лета многие звезды принялись вспоминать то, как они отдыхали зимой или в прошлом году

После наступления пляжного сезона артисты массово начали публиковать архивные кадры, сделанные на отдыхе, рассказывать о своих буднях и отмечать, что в ближайшее время отдыха, как прежде, не будет. Как известно, из-за карантина перекрыты границы, при этом также многие курортные зоны все еще закрыты – не только в Украине, но и у других стран. Теперь артисты, также, как и другие украинцы, ограничены в передвижении, в связи с чем, у многих график отпусков очень поменялся.

Предлагаем вашему вниманию топ жарких фото звезд, привыкших активно отдыхать заграницей и удивляющих жаркими кадрами.

Так, мы собрали для вас топ стильных образов звезд с их последних отпусков. И, судя по жарким формам певиц в бикини, они знают, как правильно ухаживать за собой.

Надя Дорофеева во время отпуска с мужем любит устраивать трогательные фотосессии, хвастаться модными купальниками и рассказывать об уходе за собой. При этом девушка каждый раз получает сотни вопросов о ее диете. На отдыхе в Доминикане она буквально покорила фанатов стильным видом.

А вот Ольга Полякова любит отдыхать с детьми и мужем, которого не показывает, чаще всего на Мальдивах. Она не стесняется рассказать о буднях и радостно демонстрирует многие подробности из жизни.

Девушки из «НеАнгелов» в не работы общаются мало и, похоже, чувствуют себя прекрасно на жарких островах. Слава отправилась зимой вместе с детьми на насыщенный отдых, во время которого даже засветилась со своим коллегой и им тут же приписали роман.

А вот Вика Смеюха из той же группы отправилась в начале января на Мальдивы и вернулась в Украину спустя месяц тишины в соцсетях. Во время отпуска звезда решила «очиститься и долгие недели отвыкала от смартфона.

Настя Каменских с мужем Потапом отправилась на насыщенный отдых в Мексику и поразила там уровнем владения языка, презентовала клип и даже смогла пару раз сразить пляжными кадрами, доказав, как сбросила более 20 килограмм.

Наталья Могилевская предпочитает скромный отдых, не примечательный для других. Прошлые фото звезды в купальниках буквально покорили фанатов. Сама Наталья не ожидала такого фурорв, удивившись собщественной популярности.

Отметим, сипользуя комплекс специальных упрежнений, утренние пробежки, сухой массаж против целлюлита и многие другие хитрости, девушки выглядят потрясающе к каждому пляжному сезону. При этом звезды не боятся экспериментировать, показывать себя без фотошопа и рассказывать о методах, которыми добились идеальных форм. Как можно увидеть на пляжных фото, певицы чувствуют себя уверенно и спокойно.

Многие из них ходят на массаж, а также заявляют, что нужно ухаживать за собой комплексно. К примеру, Каменских по утрам бегает даже в отпуске. Полякова устраивает с детьми активные игры, а Дорофеева с супругом занимается серфингом на жарких пляжах.

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