Пенсійний фонд направив на фінансування 3,1 млрд гривень

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ПФУ в Facebook.

"12 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні направлено 3, 1 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 21 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що виплату пенсій у червні буде проведено певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Нагадаємо, українських пенсіонерів очікує підвищення виплат, у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Зміни настануть уже з першого липня.

Так, з першого числа другого місяця літа прожитковий мінімум зросте до 2118 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія складе 1712 грн замість 1638 гривень, а з грудня - 1 769 грн.

Також нагадаємо, що з квітня наступного року пенсійний вік для жінок в Україні зросте, а з січня 2021-го року посилять вимоги щодо стажу

Вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не 60.

Раніше ми повідомляли, що експерт Ілля Несходовський розповів, від чого буде залежати розмір пенсії після травневої індексації.

За його словами, той, хто був оформлений офіційно, отримує більшу пенсію, ніж той, хто не працював або працював неофіційно, і зараз в Україні діє нова система нарахування виплат.

"Є дві складові: це розмір заробітної плати і тривалість сплати соціальних внесків, тобто страховий стаж. Саме ці два параметри визначають розмір пенсії", - пояснив Несходовський.

Нагадаємо, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами

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