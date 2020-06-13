Курс валют в Україні сьогодні, 13 червня, дуже здивує українців

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, державний регулятор традиційно опублікував новий курс валют, який почне діяти з 13 червня.

Так, Національний банк несподівано послабив гривню по відношенню до курсів долара і євро.

По відношенню до американського долара НБУ послабив гривню на 13 копійок, а до євро - на три копійки.

Таким чином, держрегулятор встановив офіційні курси валют на такому рівні:

– 100 американських США – 2673,03 гривень (+0,13 грн)

– 100 євро – 3021,19 гривень (+0,039 грн).

Що стосується міжбанку, то курс долара на ньому виріс на 9 копійок до 26,78 грн/$. За сто євро доведеться віддати 30,26 гривень (знизився на 10 копійок).

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в кінці червня. Фінансисти стверджують, що серйозний вплив на національну валюту нададуть узгодження програми МВФ для Києва та викуп НБУ рекордного в 2020 році обсягу доларів.

Але невизначеність економічної ситуації всередині України залишається досить високою. Тому ситуаційні сплески курсу долара час від часу можуть мати місце.

Аналітик Юрій Нетесаний прогнозує до кінця червня подорожчання курсу долара в коридорі 26,3-27 грн/$.

Він також порекомендував українцям, які використовують долар для збереження фінансових ресурсів, поки не йти в обмінники. А купувати валюту краще в момент, коли долар зміцнитися на позначці в 26,5 гривень.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсах долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних

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