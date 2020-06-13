Курс валют в Украине сегодня, 13 июня, очень удивит украинцев

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, государственный регулятор традиционно опубликовал новый курс валют, который начнет действовать с 13 июня.

Так, Национальный банк неожиданно ослабил гривну по отношению к курсам доллара и евро.

По отношению к американскому доллару НБУ ослабил гривну на 13 копеек, а к евро - на три копейки.

Таким образом, госрегулятор установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 американских США – 2673,03 гривен (+0,13 грн)

– 100 евро – 3021,19 гривен (+0,039 грн).

Что касается межбанка, то курс доллара на нем вырос на 9 копеек до 26,78 грн/$. За сто евро придется отдать 30,26 гривен (снизился на 10 копеек).

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в конце июня. Финансисты утверждают, что серьезное влияние на национальную валюту окажут согласование программы МВФ для Киева и выкуп НБУ рекордного в 2020 году объема долларов.

Но неопределенность экономической ситуации внутри Украины остается довольно высокой. Поэтому ситуационные всплески курса доллара время от времени могут иметь место.

Аналитик Юрий Нетесаный прогнозирует до конца июня подорожание курса доллара в коридоре 26,3-27 грн/$.

Он также порекомендовал украинцам, которые используют доллар для сохранения финансовых ресурсов, пока не идти в обменники. А покупать валюту лучше в момент, когда доллар укрепиться на отметке в 26,5 гривен.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных

Также Politeka писала, что НБУ кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

А еще Politeka сообщала, что курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом