Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, що прославилася серіалом "Величне століття", порадувала шанувальників своєю красою
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.
36-річна актриса не перестає дивувати фанатів своєю прекрасною і нев'янучою зовнішністю, а на цей раз вона показала свою дивовижну красу вдома. Мер'єм Узерлі зробила селфи, закарбувавши своє обличчя крупним планом.
Для знімка зірка популярного серіалу вибрала легке плаття ніжно-рожевого кольору з квітковим візерунком. Образ актриси доповнив великий букет квітів, який можна помітити на задньому плані - на їх фоні Узерлі виглядає ще більш квітучою і прекрасною. Складається враження, що з-за Мер'єм меркне все навколо.
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Фото викликало справжній фурор в соціальній мережі, всього за півгодини воно набрало понад 70 тисяч лайків і безліч коментарів:
"Фантастика"; "Ти прекрасна"; "Люблю тебе дуже сильно"; "Хюрееем я люблю вас ❤️❤️"; "Гарна дівчина"; "Мила"; "Прекрасна, як завжди"; "Оу, моя сама чудова жінка"; "Що це за краса? моя любов, ти красива, Мер'єм, як завжди".
Нагадаємо, зірка "Чудового століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.
А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "величне століття".