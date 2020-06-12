Не кожна зважиться на таке

Українська співачка Ольга Полякова вразила осиною талією на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася враженнями і кадрами з Одеси на своїй сторінці в Facebook.

Під час поїздки Оля Полякова прокотилася на яхті і сфотографувалася на тлі моря в одному міні-бікіні білого кольору. Для більше пікантності вона зігнулася на носі судна в спокусливій позі, закопиливши п'яту точку.

Крім того, артистка спирається руками на перила і дивиться на сонце, підігнувши одну ніжку. З такого ракурсу видно, наскільки струнка фігура в Полякової.

"Скільки раз я була в Одесі з концертами і ніколи не бачила це місто таким, яким впізнала його пару років тому. Я встигла покататися на кареті, подивитися історичні місця, відвідати розкішні екскурсії «Одеса бандитська», «Одеса єврейська», «Одеса контрабандистська». Це якась бомба. Встигла навіть покататися на яхті і зрозуміла, що виявляється в Одесі можна купатися в абсолютно чистому, лазурному, теплому морі", - пише Оля Полякова.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд знаменитості в коментарях:

"Скоро на всіх пляжах ) ляскали шльопанці!"; "Врятуйте, яка красива"; "Красуня!! Очей не відвести🔥"; "Ой яка кішечка , красуня ❤️!"; "Оля, як завжди 👍👍👍👍👍👍Біла королева 👏👏👏"; "Богиня!"; "Адже я нічна жриця!!"; "Ух, тропікана-жінка!😍"; "Оля красуня!!!!! Просто Барбі)))))😍😍😍😍😍"; "Приголомшливої краси жінка! Оля, так тримати".

Нагадаємо, суперблондинка Полякова показала старших дочок.

Також Politeka писала, що Оля Полякова розповіла, як її допитували прямо на концерті.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися божевільного веселощів на камеру.