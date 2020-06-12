Знаменитый артист Виктор Павлик несколько дней назад расписался с молодой возлюбленной Екатериной

Сразу после росписи пара успела дать интервью уже в статусе «муж и жена». В программе "Прямой вопрос" пара ответила на многие интересующие вопросы, рассказала о своих чувствах и прошлом.

По словам Екатерины, она с артистом живет в съемной квартире и хотят в будущем приобрести собственное жилье. При этом девушка свою машину брала в кредит. Также она рассказала, что в свое время певец особо не беспокоился о накоплениях и поэтому ей пришлось контролировать экономические вопросы самостоятельно:

"Когда я встретила Виктора, у него не было ни копейки за душой… Если бы он не встретил меня и нагрянул карантин, я не знаю, как бы он справлялся. Как только мы поняли, что у нас серьезные отношения, я сразу сказала, что у меня такое правило - с каждого заработка 10% мы откладывали на отдельную карточку", – честно рассказала девушка.

Также она отметила, что им не приходится конфликтовать, ведь домашние дела у них распределены, а был в целом улажен.

Также ранее Екатерина объявила, что они с Виктором Павликом расписались 29 мая. Девушка призналась, что ей не терпелось рассказать об этом всем еще раньше, однако они с певцом хотели, чтобы их свадьба прошла «спокойно».

«29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоём, поэтому и решили объявить именно 10.06.20», - написала Репяхова.

Она опубликовала фотографии со дня свадьбы. Судя по ним, молодая возлюбленная украинского певца решила, что одного свадебного наряда даже для уединенной церемонии ей будет мало, поэтому выбрала себе сразу два.

Так, на части снимков она позирует в длинном свадебном платье без бретелей и с вызывающим декольте, а на фотографиях после выхода из загса она уже переоделась в белый брючный костюм.

При этом на одном из снимков молодая девушка показала, как пьет шампанское перед загсом прямо из бутылки. Репяхова призналась, что после росписи они с Павликом поехали давать интервью.

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