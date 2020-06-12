Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала свою ідеальну форму

Красуня на фото була в коротких шортах і топі. Образ Ганна доповнила легкими кросівками та бинтами на руках. Різатдінова зібрала волосся в хвіст, а в руках тримала скакалку. Дівчину зняли в той момент коли вона знову підстрибнула. Фото вийшло мотиваційним і дозволяє оцінити підтягнуту фігуру красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не залишили коментарів або лайків під фото, але так і хочеться підписати знімок: "Лялька".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова блиснула красою в новій фотосесії.

«…з усього роблять тренд», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Різатдінова позує в сукні і елегантній сукні і капелюсі, засвітивши татуювання на руці у вигляді олімпійських кілець. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова показала незвичайний святковий образ.

Красуня стояла в сорочці-вишиванці на тлі білої стіни. Можна помітити, що Анна була без білизни, адже пишні форми у неї нічим не були прикриті. Різатдінова склала руки на животі й дивилася в камеру. Фотографія вийшла красивою і ніжною.

Повідомлялося, що українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова похвалилася фігурою в об'ємному піджаку.

На зірку - об'ємний піджак пісочного кольору, під ним видніється чорний топ з відвертим декольте. На шиї блищала тонкий ланцюжок.

Очі Ганни підфарбовані яскравими бірюзовими тінями, а пухкі губи - помадою нюдового відтінку.

Гімнастка зібрала волосся в джгут, засвітивши яскравий манікюр бордового кольору.

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