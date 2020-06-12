В українців загадковим чином зникають гроші з карток Приватбанку

Про цілий ряд таких випадків розповів один із клієнтів банку у відзиві на сайті Мінфін. Він привів у приклад відразу кілька випадків, коли з його карти без його відома списувалися різні суми грошей – аж до 986 гривень.

«Liqpay переклад 24 травня 20 року переклад з карти на карту - 5.00 грн. ID 1326741092. 9 червня зникли ID 1339529636 -983.00 грн. ID 1229523577 -984.00 грн. Ще я роблю покупки в Ірландії: покупка 25 травня 985.00 і 2 червня 986.00. Працівниця Приватбанку 11 червня (вулиця Кос-Анатольського, 2, Львів, Львівська область, 79049) сказала, що у мене за кредитом зняло засоби «Манівео», чим мене просто добила!», - обурився українець.

Він розповів, що зателефонував у «Манівео», де йому підтвердили, що ніякого кредиту немає, а гроші з його картки вони не знімали. В банку ж припустили, що розплачувався карткою клієнта в мережі його син.

«У вас є діти? В Ірландії покупки, це ваш син оплачував ігри, або музикантів на google плей. До побачення і ваші проблеми нікого не цікавлять», - обурився українець.

У свою чергу, представники Приватбанку пояснили, чому могла виникнути така ситуація.

«Необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу. За Вашим зверненням на підтримку інформація була передана для перевірки профільним фахівцям», - заявили в банку.

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