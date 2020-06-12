У украинцев загадочным образом пропадают деньги с карт Приватбанка

О целом ряде таких случаев рассказал один из клиентов банка в отзыве на сайте Минфин. Он привел в пример сразу несколько случаев, когда с его карты без его ведома списывались разные суммы денег – вплоть до 986 гривен.

«Liqpay перевод 24 мая 20 года перевод с карты на карту - 5.00 грн. ID 1326741092. 9 июня исчезли ID 1339529636 -983.00 грн. и ID 1229523577 -984.00 грн. Еще я делаю покупки в Ирландии: покупка 25 мая 985.00 и 2 июня 986.00. Работница Приватбанка 11 июня (улица Кос-Анатольского, 2, Львов, Львовская область, 79049) сказала, что у меня по кредиту сняло средства «Манивео», чем меня просто добила!», - возмутился украинец.

Он рассказал, что позвонил в «Манивео», где ему подтвердили, что никакого кредита нет, а деньги с его карты они не снимали. В банке же предположили, что картой клиента расплачивался в сети его сын.

«У вас есть дети? В Ирландии покупки, это ваш сын оплачивал игры, или музыкантов на гугл плей. До свидания и ваши проблемы никого не интересуют», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители Приватбанка объяснили, почему могла возникнуть такая ситуация.

«Необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и ​​подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса. По Вашему обращению в поддержку информация была передана для проверки профильным специалистам», - заявили в банке.

Напомним, украинцам угрожают блокировкой счетов, ПриватБанк объяснил, что происходит.

Как сообщала Politeka, украинцы в отчаянии из-за пропажи денег, ПриватБанк сделал заявление.

Также Politeka писала, что ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление.