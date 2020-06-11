Мошенники всеми способами пытаются украсть деньги клиентов государственного ПриватБанка

О новом вопиющем случае на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, ему якобы позвонил "менеджер по безопасности ПриватБанка" и предупредил о блокировке транзакций.

"...Ошарашивает меня новостью о том, что с моей карты пытались перевести деньги на разные счета и они заблокировали эти операции. Причем указал номер интернет-карты, которая нигде «не светилась». По моей просьбе он рассказал все о состоянии моих счетов, номера карт, мои паспортные данные и данные на мою семью. Я в шоке. Тут он просит зайти на карту и сменить свв2, а он типа пришлет форму на ее смену. Сразу почувствовав мошенников, я искренне им это поведал. После долгих уговоров и аргументов, что мол глянь, на твоей карте с обратной стороны телефон, с которого мы звоним. Проверяю- точно, Номер привата. Я не сдаюсь, говорю, знаю я эту схему развода. Он зовет главного менеджера по безопасности. Тот протрындел тоже самое, что и первый. И начал угрожать. Типа у них разговор записан и если деньги уйдут-то они не при делах. Говорю - не верю я вам. Звоните через 10 минут и бросаю трубку", - озвучил клиент детали скандала.

Он отметил, что после завершения звонка "началось самое интересное".

Мужчина перезвонил на этот номер и попал на главный "кол-центр" государственного ПриватБанка.

"Прошу подтвердить инфу о попытках взлома и наличие мне звонка от их службы. Девушка на линии ответила отрицательно. Никаких попыток снятия или звонков от них не поступало. На мой вопрос, как это с их номера мне звонят, еще и угрожают, ответила, что составит запрос и разберутся. Но осадочек остался. Видать недельной давности сбой был таки «утечкой» огромного количества информации с Приватбанка. Еще и троянов оставили, чтобы звонить от имени приватбанка. Ось така… ня, малята", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

Представитель банка отреагировал на жалобу и добавил, что ПриватБанк вместе с силовиками уже начали расследование.

"Телефонный номер 0567161131 не используется банком для звонков клиентам, эта линия предназначена исключительно для звонков в банк из-за границы Украины.

Спасибо, что вы помните про наши рекомендации не сообщать никому, даже «представителям банка», конфиденциальных данных", - ответил он в комментариях под отзывом.

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