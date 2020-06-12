Український актор і телеведучий Юрій Великий, учасник "Квартал 95", який найчастіше пародіює президента Володимира Зеленського, засвітив у мережі свою дачу, чим викликав бурхливу реакцію

Як передає Politeka.net, фото з Великим опубліковано на Фейсбук-сторінці "Кварталу".

"Літо - це не тільки спека, але і домашня полуниця🍓 Що може бути краще!", - підписаний кадр, на якому Великий сидить в полуниці і тримає миску з великими стиглими ягодами. За огорожею, трохи внизу - приголомшливий вид: видніється безкрає синє море.

Українці активно коментують пост:

"Так це ж чужа дача"

"Це що, відразу консервовані, схоже?"



"А дачка-то біля самого моря" - "заробив своєю працею" - "от людей дратує, не вкрав же з бюджету, а самим слабо заробити от і бісяться коли у когось талант і достаток" - "Заздрість ууууу"

Раніше ми повідомляли, Великий епічно спародіював Зеленського з його відеозверненням до українського народу на Великдень.

"Привіт, Україно! Я вітаю вас із святом Пасхи. Як ви знаєте, це сімейне свято, коли вся родина збирається за одним столом, люди спілкуються та проводять весь час разом. Це виходить, у нас вже цілий місяць Пасха?" – пожартував гуморист, який грає президента.

Під час спічу йому нібито подзвонив скандально відомий олігарх Ігор Коломойський.

"Здрастуйте, Ігор Валерійович, а ви теж віруючий, а у що ви вірите? В те, що я обов'язково поверну вам "ПриватБанк"? Тоді вибачте, але ми з вами різної віри", – додав актор Юрій Великий.

Нагадаємо, Ткач із «Кварталу 95» похвалився кудлатою донькою, зворушливі кадри.

Як повідомляла Politeka, зухвала блондинка з «Квартал 95» розповіла про витівки з Максом Барських: «Довелося вкрасти його…».