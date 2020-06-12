Украинский актер и телеведущий Юрий Великий, участник "Квартал 95", который чаще всего пародирует президента Владимира Зеленского, засветил в сети свою дачу, чем вызвал бурную реакцию

Как передает Politeka.net, фото с Великим опубликовано на Фейсбук-страничке "Квартала".

"Лето - это не только жара, но и домашняя клубника🍓 Что может быть лучше!", - подписан кадр, на котором Великий сидит в клубнике и держит миску с большими спелыми ягодами. За ограждением, чуть внизу - потрясающий вид: виднеется бескрайнее синее море.

Украинцы активно комментируют пост:

"Так это ж чужая дача"

"Это что, сразу консервированные, похоже?"



"А дачка-то у самого моря" - "заробив своїм трудом" - "вот людей бесит, не украл же с бюджета, а самим слабо заработать вот и бесятся когда у кого то талант и достаток" - "Зависть ууууу"

Ранее мы сообщали, Великий эпично спародировал Зеленского с его видеообращением к украинскому народу на Пасху.

"Привет, Украина! Я поздравляю вас с праздником Пасхи. Как вы знаете, это семейный праздник, когда вся семья собирается за одним столом, люди общаются и проводят все время вместе. Это получается, у нас уже целый месяц Пасха?" – пошутил юморист, играющий президента.

Во время спича ему якобы позвонил скандально известный олигарх Игорь Коломойский.

"Здравствуйте, Игорь Валерьевич, а вы тоже верующий, а во что вы верите? В то, что я обязательно верну вам "ПриватБанк"? Тогда извините, но мы с вами разной веры", – добавил актер Юрий Великий.

Напомним, Ткач из «Квартала 95» похвастался лохматой дочкой, трогательные кадры.

Как сообщала Politeka, дерзкая блондинка из «Квартал 95» рассказала о шалостях с Максом Барских: «Пришлось украсть его…».