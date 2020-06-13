Незважаючи на те, що в світі поширений міф про неможливість існування щасливих шлюбів у пар з великою різницею у віці, деякі зірки з легкістю спростували цей вислів

Знаменитості не бояться експериментів – як із зовнішністю, так і зі своїм життям в цілому. Будучи творчими людьми, зірки шукають любов постійно, також постійно вони розходяться, але є і такі актриси і артисти, які вважаються не тільки однолюбами, але ще й знайшли свою любов незважаючи на всі складнощі. Різниця в віці їх зовсім не лякає, а навіть навпаки – тримає їх відносини і шлюб у тонусі. Представляємо вашій увазі топ пар, які, незважаючи на помітну різницю у віці, вже багато років перебувають або перебували в щасливих відносинах.

Нонна Гришаєва і Олександр Нестеров завели відносини незважаючи на дванадцятирічну різницю у віці. Після розлучення Нонна не хотіла більше серйозних стосунків, однак молодий актор Олександр Нестеров змінив її рішення своєю турботою і любов'ю. Після досить тривалого періоду, пара усвідомила свої почуття:

"Я тоді сказала собі: «Де були мої очі? Ось моя друга половина, батько мого майбутнього дитини!»" - згадувала Гришаєва. Зараз пара займається вихованням підростаючого сина Іллі.

Алла Пугачова і Максим Галкін з різницею в двадцять сім років успішно живуть разом і виховують двох діток вже багато років. Крім того, цей союз вважають одним з найміцніших у вітчизняному шоу-бізнесі.

Зараз у пари позаду багато щасливих років спільного життя і двоє дітей. У вересні 2013 року сурогатна мати народила Аллі і Максиму двійню. Тепер артисти весь вільний час приділяють своїм малюкам.

Остап Ступка та Дарина Ружинська опинилися в парі, незважаючи на двадцятирічну різницю у віці. Ступка пішов від третин подружжя, проживши з нею 15 років, а потім 19 квітня 2015 року одружився на студентці Дарині Ружинської. До весілля вони зустрічалися два з половиною роки.

"Так смішно всі газети-таблоїди пишуть: "Ступка одружився втретє". Що ви упустили в моїй біографії: я одружився в четвертий раз!" - радісно тоді повідомив артист.

Новоспечена дружина українського виконавця Віктора Павліка Катерина Репяхова раніше вже зізнавалася, бентежить її велика різниця в зростанні віці з 54-річним обранцем. Про це дівчина написала, відповідаючи на запитання передплатників у Інста-сториз.

За її словами, це зовсім не важливо, адже почуття – щирі почуття – куди важливіше. Пара довела це на своєму щасливе одруження, пройшло всього кілька днів тому. При цьому Катерина раніше розповідала, як довго готувалася до щасливого дня.

Віра Брежнєва дуже рідко ділиться в соцмережах знімками з чоловіком, що постійно породжує чутки про майбутнє розлучення. Тим не менш, знаменита співачка вже багато років щаслива з Костянтином Меладзе і разом з ним виховує свою дочку від першого шлюбу. Зараз Вірі 37 років, а Костянтину 56, незважаючи на безліч їдких коментарів з приводу їх життя, відносин і поведінки, пара цілком щаслива і не реагує на закиди недоброзичливців.

Ольга Полякова вибрала собі чоловіка-іудея, з міцним характером і незвичайним темпераментом. Різниця у віці співачку не лякає. Не звертає уваги Полякова і на плітки, що її багатий чоловік – старий і негарний і що саме тому вона вкрай рідко з'являється на публіці і не розповідає про нього навіть в особистих інтерв'ю. Однак, насправді, артистка щаслива і завжди зухвало відповідає незадоволеним коментаторам:

у мене стрункий, молодий, стильний. Заздріть!“ – раніше висловлювалася Ольга.

Одна з найміцніших пар світового шоу-бізнесу Бейонсе і Jay-Z разом з 2002 року. Зірки разом вже 18 років і почалися їхні стосунки ще під час роботи над спільним кліпом ’03 Bonnie & Clyde. Тоді йому було 33, а їй 21. Перші чутки про їх швидке весілля з'явилися в 2005 році, а через три роки пара одружилася. Донині зірки абсолютно щасливі, у 2012-му в їхній сім'ї з'явилася дівчинка Блю Айві Картер, а в 2017-му близнюки Сер і Румі Картер.

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