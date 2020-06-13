Несмотря на то, что в мире распространён миф о невозможности существования счастливых браков у пар с большой разницей в возрасте, некоторые звезды с легкостью опровергли данное высказывание

Знаменитости не боятся экспериментов – как со внешностью, так и со своей жизнью в целом. Будучи творческими людьми, звезды ищут любовь постоянно, также постоянно они и расходятся, но есть и такие актрисы и артисты, которые считаются не только однолюбами, но еще и нашедшими свою любовь несмотря на все сложности. Разница в возрасте их совсем не пугает, а даже наоборот – держит их отношения и браке в тонусе. Представляем вашему вниманию топ пар, которые, несмотря на заметную разницу в возрасте, уже многие годы состоят или состояли в счастливых отношениях.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров завели отношения несмотря на двенадцатилетнюю разницу в возрасте. После развода Нонна не хотела больше серьезных отношений, однако молодой актер Александр Нестеров изменил ее решение своей заботой и любовью. После довольно продолжительного периода, пара осознала свои чувства:

"Я тогда сказала себе: «Где были мои глаза? Вот же моя вторая половина, отец моего будущего ребенка!»" - вспоминала Гришаева. Сейчас пара занимается воспитанием подростающего сына Ильи.

Алла Пугачева и Максим Галкин с разницей в двадцать семь лет успешно живут вместе и воспитывают двух деток уже многие годы. Кроме того, этот союз считают одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Сейчас у пары позади много счастливых лет совместной жизни и двое детей. В сентябре 2013 года суррогатная мать родила Алле и Максиму двойню. Теперь артисты все свободное время уделяют своим малышам.

Остап Ступка и Дарья Ружинская оказались в паре, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте. Ступка ушел от третей супруги, прожив с ней 15 лет, а затем 19 апреля 2015 года женился на студентке Дарье Ружинской. До свадьбы они встречались два с половиной года.

"Так смешно все газеты-таблоиды пишут: "Ступка женился в третий раз". Что-то вы упустили в моей биографии: я женился в четвертый раз!", - радостно тогда сообщил артист.

Новоиспеченная жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова ранее уже признавалась, смущает ли ее большая разница в росте возрасте с 54-летним избранником. Об этом девушка написала, отвечая на вопросы подписчиков в Инста-сториз.

По ее словам, это совсем не важно, ведь чувства – искренние чувства – куда важнее. Пара доказала это на своем счастливом бракосочетании, прошедшем всего пару дней назад. При этом Катерина ранее рассказывала, как долго готовилась к счастливому дню.

Вера Брежнева очень редко делится в соцсетях снимками с мужем, чем постоянно порождает слухи о грядущем разводе. Тем не менее, знаменитая певица уже многие годы счастливая с Константином Меладзе и вместе с ним воспитывает свою дочь от первого брака. Сейчас Вере 37 лет, а Константину 56, несмотря на множество едких комментариев по поводу их жизни, отношений и поведения, пара вполне счастлива и не реагирует на выпады недоброжелателей.

Ольга Полякова выбрала себе мужа-иудея, с крепким характером и необычным темпераментом. Разница в возрасте певицу не пугает. Не обращает внимания Полякова и на сплетни, что ее богатый муж – старый и некрасивый и что именно поэтому она крайне редко появляется с ним на публике и не рассказывает о нем даже в личных интервью. Однако, на самом деле, артистка счастлива и всегда дерзко отвечает недовольным комментаторам:

Он у меня стройный, молодой, стильный. Завидуйте!“ – ранее высказывалась Ольга.

Одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса Бейонсе и Jay-Z вместе с 2002 года. Звезды вместе уже 18 лет и начались их отношения еще во время работы над совместным клипом ’03 Bonnie & Clyde. Тогда ему было 33, а ей 21. Первые слухи об их скорой свадьбе появились в 2005 году, а через три года пара поженилась. По сей день звезды абсолютно счастливы, в 2012-м в их семье появилась малышка Блю Айви Картер, а в 2017-м близнецы Сэр и Руми Картер.

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