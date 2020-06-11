Максим Галкин похвастался физической формой без рубашки и в рваных шортах

Известный российский юморист и шоумен опубликовал новую фотографию в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Галкин позирует на фоне цветущего куста. Артист решил продемонстрировать поклонникам, что находится в прекрасной физической форме, и снял с себя футболку. Беспечный летний образ Галкина дополнили джинсовые шорты с огромными дырками.

«Настроение жара!!! Тут ТАКОЕ происходит! Энергия зашкаливает! Предвкушение», - подписал фото артист, объявив о розыгрыше денег среди своих подписчиков.

Поклонники Галкина тут же принялись комментировать его пост.

«Мачо!», «Максим, вы самый лучший в своём деле», «Максим, за Вашей спиной очень красивые цветы. Как называются?», «Максим, вы огонь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что новая пародия от Максима Галкина пришлась по душе пользователям соцсетей. В частности, известный российский комик Максим Галкин решил спародировать совещание президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

В пятиминутном ролике «Собянин» объясняет «Путину», как в российской столице будут регламентироваться прогулки, разрешенные горожанам в рамках смягчения режима карантина.

«Путин» соглашается практически со всеми предложениями «Собянина», за исключением названия режима — «График, чтобы подышать свежим воздухом».

В конце рабочего совещания Путин и Собянин приходят к выводу, что режим следует назвать «График, чтобы подышать свободно. Через день».

Напомним, Галкин так обстебал Путина, что россияне мечтают за него голосовать, видео.

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина покорила красотой в нежном платье на шезлонге.

Также Politeka писала, что Галкин удивил новым видео с маленьким сыном Пугачевой.