Белла Хадід, Настя Каменських, Санта Дімопулос і багато інших зіркових красунь знають, як правильно готуватися до літа

Використовуючи комплекс спеціальних вправ, ранкові пробіжки, сухий масаж проти целюліту і багато інших хитрощів, дівчата виглядають приголомшливо до кожного пляжного сезону. При цьому зірки не бояться експериментувати, показувати себе без фотошопу і розповідати про методи, якими домоглися ідеальних форм.

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Зірки наполягають, що потрібно любити кожне своє стан, тоді змінюватися – худнути або видужувати їм вдається набагато простіше. Також артистки кажуть, що кінцевий результат не сама мета, а довгий і цікавий шлях до її досягнення.

«Я регулярно ходжу на масажі. З одного боку, вони допомагають тримати тіло в тонусі, з іншого – розслабитися. Люблю маску «Мати нареченої»», - розповідає Настя Каменських, схудла на 20 кілограмів.

Вважати, що якщо ти не їси, то худнеш, – це основна помилка. Саме так вважають дівчата, які знають толк в дієтах і правильному режимі харчування. Потрібно не забувати про тренуваннях, про те, що їх треба проводити хоча б три рази в тиждень або щодня активну розминку вранці.

Найчастіше дівчата рекомендують їсти часто, але мало, натякаючи на дробове харчування. Настя Каменських, Ані Лорак, Санта Дімопулос та багато інших вже випробували це на собі.

Дробове і в цілому правильне харчування – це не дієта, а помічник за напрямом у бік здорового способу життя. Його головна перевага: організм починає працювати як годинник. Прийоми їжі і перекуси кожні два-три години виключають голодування і відкладання зайвих калорій в жирові і вуглеводні депо, прискорюють метаболізм. Але, якщо мати на увазі будь-який стиль харчування, мова йде виключно про корисні продукти.

Якщо в основному вживати так званий харчовий непотріб (чіпси, сухарики, випічку, тістечка, солодощі, газовану воду), то ніяке дробове харчування не допоможе. І зайві кілограми прийдуть і залишаться з вами.

Дієтологи відзначають, що їсти після шостої можна, адже зовсім не харчуватися – шкідливо. Розвантажувальних днів має бути не більше трьох в два тижні. Справа в тому, що, коли ви їсте мало, метаболізм сповільнюється.

При цьому наголошується, що харчуватися одними фруктами, овочами і рибою також не можна. Повинні в раціоні присутні і інші продукти. Риба і овочі – це жири і клітковина. Однак не можна забувати про правила: в організм повинні надходити білки, жири і вуглеводи.

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