Стало відомо, хто може розраховувати на чергове підвищення пенсій
Як передає Politeka.net, про це інформує офіційний портал Кабінету міністрів.
Відомо, що уряд в рамках засідання прийняло рішення про підвищення рівня соціального захисту непрацездатних членів сімей "Небесної сотні".
Затверджена урядом постанова передбачає збільшення максимального розміру доходу з 10 тисяч гривень до максимального розміру пенсії, допустимої в Україні (з 1 липня її збільшать до 17 120 грн, поки вона складає 16 380 грн).
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Також відомо, що Кабінет міністрів дозволив при визначенні розміру доплати не враховувати дохід родичів загиблих учасників Революції Гідності.
У Міністерстві соцполітики вже порахували, що виконання цієї постанови обійдеться у 1,66 млн гривень, які потрібно буде додатково виділити з державного бюджету.
Раніше ми розповідали про збільшення розміру прожиткового мінімуму.
На даний момент українські пенсіонери отримують від одного до десяти прожиткових мінімумів, тобто від 1638 до 16 380 грн, а з першого липня - від 1712 до 17 120 грн. Таким чином, підвищення чекає на людей, які отримують мінімальну та максимальну пенсії. Крім того, проведуть надбавки за стаж.
Жінки, що пропрацювали більше 30 років, а чоловіки - 35, будуть отримувати надбавки в розмірі 1% ПМ. Так, наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років, то її чекає надбавка до 163,8 грн, а після перерахунку - 171,2 грн.
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