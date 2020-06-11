Стало відомо, хто може розраховувати на чергове підвищення пенсій

Як передає Politeka.net, про це інформує офіційний портал Кабінету міністрів.

Відомо, що уряд в рамках засідання прийняло рішення про підвищення рівня соціального захисту непрацездатних членів сімей "Небесної сотні".

Затверджена урядом постанова передбачає збільшення максимального розміру доходу з 10 тисяч гривень до максимального розміру пенсії, допустимої в Україні (з 1 липня її збільшать до 17 120 грн, поки вона складає 16 380 грн).

Також відомо, що Кабінет міністрів дозволив при визначенні розміру доплати не враховувати дохід родичів загиблих учасників Революції Гідності.

У Міністерстві соцполітики вже порахували, що виконання цієї постанови обійдеться у 1,66 млн гривень, які потрібно буде додатково виділити з державного бюджету.

Раніше ми розповідали про збільшення розміру прожиткового мінімуму.

На даний момент українські пенсіонери отримують від одного до десяти прожиткових мінімумів, тобто від 1638 до 16 380 грн, а з першого липня - від 1712 до 17 120 грн. Таким чином, підвищення чекає на людей, які отримують мінімальну та максимальну пенсії. Крім того, проведуть надбавки за стаж.

Жінки, що пропрацювали більше 30 років, а чоловіки - 35, будуть отримувати надбавки в розмірі 1% ПМ. Так, наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років, то її чекає надбавка до 163,8 грн, а після перерахунку - 171,2 грн.

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