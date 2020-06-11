Стало известно, кто может рассчитывать на очередное повышение пенсий

Как передает Politeka.net, об этом информирует официальный портал Кабинета министров.

Известно, что правительство в рамках заседание приняло решение о повышении уровня социальной защиты нетрудоспособных членов семей "Небесной сотни".

Утвержденное правительством постановление предусматривает увеличение максимального размера дохода с 10 тысяч гривен до максимального размера пенсии, допустимой в Украине (с 1 июля ее увеличат до 17 120 грн, пока она составляет 16 380 грн).

Также известно, что Кабинет министров разрешил при определении размера доплаты не учитывать доход родственников погибших участников Революции Достоинства.

В Министерстве соцполитики уже посчитали, что выполнение этого постановления обойдется в 1,66 млн гривен, которые нужно будет дополнительно выделить из государственного бюджета.

Ранее мы рассказывали об увеличении размера прожиточного минимума.

На данный момент украинские пенсионеры получают от одного до десяти прожиточных минимумов, то есть от 1638 до 16 380 грн, а с первого июля - от 1712 до 17 120 грн. Таким образом, повышение ждет людей, которые получают минимальную и максимальную пенсии. Кроме того, проведут надбавки за стаж.

Женщины, проработавшие более 30 лет, а мужчины - 35, будут получать надбавки в размере 1% ПМ. Так, например, если женщина отработала 40 лет, то ее ждет прибавка в 163,8 грн, а после перерасчета - 171,2 грн.

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