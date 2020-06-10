З'явилися подробиці збільшення розміру прожиткового мінімуму в Україні

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, перерахунок розміру прожиткового мінімуму заплановано на 1 липня.

Всі українці, які пішли на заслужений відпочинок мають отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. Зараз це від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 грн. Тобто, в результаті нововведення підвищать мінімальну та максимальну пенсії, а також надбавки за понад нормовий стаж

Так, за кожен рік понад стажу (для жінок від 30 років, а для чоловіків від 35 років) призначена надбавка у розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років, то вона зараз може розраховувати на надбавку в розмірі 163,8 грн, а після перерахунку надбавка складе вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі майже сім мільйонів українців.

Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера – 3 264 грн, підрахували в Мінсоці. Тобто мінімальна пенсія має зрости не на 74 грн, а на 1626 грн, тобто майже в два рази. Але на це в ПФУ немає грошей.

У формулі розрахунку розміру субсидій на комуналку також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуму, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за надані комунальні послуги, а інші витрати повинна покрити субсидія.

В якості прикладу: з прожитковим мінімумом в 2027 грн обов'язковий платіж для сім'ї з чотирьох осіб з сукупним доходом 10 тис. становить 928 грн. Після того, як мінімум буде підвищено до 2118 грн, ця ж сім'я з тим же доходом повинна буде віддавати за комуналку вже 885 грн.

Від прожиткового мінімуму залежить і разова матеріальна допомога українцям, яких призивають до лав армії, а також мінімальний розмір аліментів.

Розмір аліментів повинен визначити суд, і він буде залежати від багатьох чинників (матеріальне становище другого батька, розмір заробітної плати того, хто буде платити аліменти і т. д.), законом визначені лише мінімальні розміри аліментів: не менше половини прожиткового мінімуму на дитину, пояснила нюанси юрист Діна Дрижакова.

Нагадаємо, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами

Як повідомляла Politeka, українцям підвищать пенсії, у Кабміні розкрили подробиці: "Виросте до..."

Також Politeka писала, що пенсії українцям перерахують вже з 1 липня, розкриті нові суми: "Підвищення можуть отримати..."