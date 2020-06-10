Стало відомо, хто може розраховувати на гроші

З'явилися подробиці збільшення соціальних виплат українцям

Відповідна публікація з'явилася у Telegram-каналі "Слуга народу", пише Politeka.net.

Зокрема, парламентарі підтримали підвищення розміру соціальних виплат певним категоріям українців.

Відтепер, щомісяця українцям, яким виповнилося 80 років, будуть доплачувати по 1100 гривен.

Родини, які виховують дітей з інвалідністю, можуть розраховувати на наступні виплати:

до 6 років – 6 226,5 гривні;

від 6 до 18 років –7 763 гривні.

Також були збільшені розміри виплат, які призначені дітям, над якими встановлено опіку чи піклування:

до 6 років – 4447,5 гривні;

від 6 до 18 років – 5 545 гривень.

В "Слузі народу" також повідомили, що Парламент схвалив виділення малозабезпеченим українським родинам допомоги у розмірі 70 тисяч.

"Крім того, парламент надав одноразову поворотну допомогу малозабезпеченим сім’ям на основі повернення через два роки. Розмір такої виплати складає майже 70 тисяч гривень. Ці кошти родини зможуть використати на розвиток власної справи", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали про збільшення розміру прожиткового мінімуму.

На даний момент українські пенсіонери отримують від одного до десяти прожиткових мінімумів, тобто від 1638 до 16 380 грн, а з першого липня - від 1712 до 17 120 грн. Таким чином, підвищення чекає людей, які отримують мінімальну та максимальну пенсії. Крім того, проведуть надбавки за понаднормовий стаж.

Жінки, що пропрацювали більше 30 років, а чоловіки - 35, будуть отримувати надбавки в розмірі 1% ПМ. Так, наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років, то її чекає надбавка у 163,8 грн, а після перерахунку - 171,2 грн.

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