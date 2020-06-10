Стало известно, кто может рассчитывать на деньги

Появились подробности увеличение социальных выплат украинцам

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале "Слуга народа", пишет Politeka.net.

В частности, парламентарии поддержали повышение размера социальных выплат определенным категориям украинцев.

Отныне, ежемесячно украинцам, которым исполнилось 80 лет, будут доплачивать по 1100 гривен.

Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут рассчитывать на следующие выплаты:

до 6 лет – 6 226,5 гривны;

от 6 до 18 лет –7 763 гривны.

Также были увеличены размеры выплат, которые предназначены детям, над которыми установлена опека или попечительство:

до 6 лет – 4447,5 гривны;

от 6 до 18 лет – 5 545 гривен.

В "Слуге народа" также сообщили, что Парламент одобрил выделение малообеспеченным украинским семьям помощи в размере 70 тысяч.

"Кроме того, парламент предоставил одноразовую возвратную помощь малообеспеченным семьям на основе возвращения через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 тысяч гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали об увеличении размера прожиточного минимума.

На данный момент украинские пенсионеры получают от одного до десяти прожиточных минимумов, то есть от 1638 до 16 380 грн, а с первого июля - от 1712 до 17 120 грн. Таким образом, повышение ждет людей, которые получают минимальную и максимальную пенсии. Кроме того, проведут надбавки за стаж.

Женщины, проработавшие более 30 лет, а мужчины - 35, будут получать надбавки в размере 1% ПМ. Так, например, если женщина отработала 40 лет, то ее ждет прибавка в 163,8 грн, а после перерасчета - 171,2 грн.

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