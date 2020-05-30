Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "Неангели" розповіла про свої комплекси і невпевненість

Співачка вирішила під стильним фото, на якому постала в новому образі, розповісти про важливу тему, яка турбує багатьох жінок і головне - її саму. Камінська також спровокувала бурхливе обговорення серед шанувальників під постом, пише Politeka.

Співачка вирішила поставити серйозним питанням, зокрема: чому люди з такою легкістю демонструють свої оголені тіла і з таким жахом приховують свою внутрішню наготу? Чому намагаються підсвітити всі грані зі знаком + і старанно приховують мінуси?

На думку Слави, все відбувається від того, що люди страждають від дитячих травм і комплексів, болю і слабкостей. Однак саме серйозне – страхи.

«Страхи паралізують адекватну оцінку себе, і роблять залежними від думки оточуючих. Звідси бажання бути ідеальним і «відповідати». Грати фразами і фактами.

І за підсумком щоб що?) Напевно, щоб було не так страшно зустрітися з собою справжнім і зізнатися собі у своїй недосконалості.

Звісно, і в моєму житті були періоди, коли трусила говорити, що думаю і спиралася на думку інших людей. Зараз же дихаю рівномірно, коли висловлюю, можливо, не популярне для кого-то думка. І велика мені за це подяку😂Здаватися чи бути - ось в чому запитання», - філософськи уклала Слава. А шанувальники тут же відреагували, підтримавши важливу тему.

До цього Слава вперше за довгий час вирішила прокоментувати розлучення з чоловіком і навіть заговорила про його нової обраниці, несподівано ту пошкодувавши.

Після того, як Полякова запитала у Слави, не бажає вельми ексцентрична артистка «видряпати очі нової пасії», дівчина неоднозначно відповіла.

Слава заявила, що навіть трохи співчуває вибору дівчини, але при цьому вважає, що Едгару пора дорослішати:

"Ну, ми ж, дівчатка, мудрішаємо раніше. У нього [Едгара] зараз такий період – показувати, що "мій пісюн більше всіх", – додала Камінська.

«Вона і так вже вибрала мого чоловіка. Ні, він хороший хлопець! Але для жінки потрібні якісь інші чоловічі якості. Хоча, може, з нею він зміниться. Але мені здається, що немає… Мені особисто не подобалося те, що він чіпав інших жінок (під час пластичних операцій), а ще я сама тягла пакети з продуктами з магазину. Ну куди? Але я сама вибрала таку позицію – все сама, все сама», — сумбурно заявила артистка.

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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