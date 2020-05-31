Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", вразила зовнішністю на цікавому відео

Красуня опублікувала гарячі кадри, на яких демонструє свої прекрасні форми, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка одягла блискучий ліфчик, з якого випирали великі принади. Зверху красуня накинула світлий піджак.

Висока зачіска під ретро-стиль і очі, підкреслені чорними тінями - надавали образу певної пікантності.

"Намагаюся розібратися з цим @tiktok і поки ніяк 🤣 Як ті програмки використовуєте при монтажі ? Допоможіть, чим можете ☺️😃 Якщо шо, то я там @babaslavka69", - підписала відео Камінська.

За годину кадри зібрали понад 11 тисяч переглядів і трохи коментарів.

"Прямо як я , зареєструвати і не знаю що робити?", "В один час!😮 як?😮 один і той же образ! Як?😮", "Ідеальна", "Шикарна 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Слава Камінська вважає, що люди показують оголені тіла, так як страждають від страхів, дитячих травм і комплексів, болю і слабкостей.

«Страхи паралізують адекватну оцінку себе, і роблять залежними від думки оточуючих. Звідси бажання бути ідеальним і «відповідати». Грати фразами і фактами", - написала зірка.

Раніше повідомлялося, що Слава Камінська здивувала незвичним кадром, на якому можна розгледіти людину. Співачка відразу запитала у шанувальників - хто ж поруч з нею позує?

Більшість користувачів мережі вирішили, що знімок зробив хтось із дітей красуні.

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