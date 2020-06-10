Ані Лорак, Тіна Кароль, Настя Каменських та інші артистки знають, як правильно скидати вагу заради жарких і ідеальних форм

Настав пляжний сезон, тому кожна дівчина обирає не тільки яскравий купальник, але і правильний спосіб схуднути. У кожної людини свій індивідуальний підхід до всього, але деякі поради не рідко бувають дуже корисні, представляємо вашій увазі топ-добірку секретів схуднення українських знаменитостей, яким вдалося не тільки скинути вагу, але і вдало змінити іміджі.

Знаменита Тіна Кароль вважається рекордсменом по дієтам. Ще на початку своєї кар'єри Тіна була дуже пухла дівчиною, при цьому вона спокійно розповіді ваша ЗМІ - свою енергію вона черпала з тортиків, різних борошняних виробів, солодощів.

Однак, це час підійшло до кінця, як тільки зірка вирішила спробувати строгу дієту, головним принципом якої полягав у відмові від усього мучного. Після співачка сіла на кавунову дієту, в результаті якої скинула 5 кілограмів. Потім Тіна випробувала метод «знижених калорій» - урізавши свій раціон, вона їла тільки раз на день.

Зараз артистка просто правильно харчується, займається спортом і активно розслабляється на йозі, тим не менш, Тіна відмовилася від вживання жирної, смаженої їжі.

Епатажна співачка Гайтана любить експерименти. При цьому влітку Гайтана намагається живиться овочами і фруктами по сезону, а ось оливки вона вживає в будь-який час року. Сніданок зірки складається з фрешу і салату. З раціону вона не виключає м'ясо, тому зірка також вживає на обід тушкованого кролика в сметані з рисом і фруктовий фреш (апельсиновий, грейпфрутовий). На вечерю Гайтана любить приготувати собі салат з морепродуктів або овочеву запіканку на пару.

Скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини Ані Лорак любить хвалитися фігурою, яку довго наводила форму. Тепер Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.

не Можна не згадати схудлу на більш ніж 20 кілограмів Настю Каменських. Рецепт схуднення від Насті Каменських простий — режим дня, білкове харчування з акцентом на рибу і овочі і незмінні заняття спортом. На початку Настя вживала тільки рис, рибу та бульйони. Цукор і сіль були категорично заборонені. Потім доповнила раціон біодобавками, почала їсти більше овочів і урізноманітнила меню. Також вона вважала калорії і місяць тому провела марафон, в якому розповіла про своє схудненні і харчуванні.

Українська співачка Наталія Могилевська в 2017 році схудла на 25 кілограмів. Зірка відвідує спортзал, чого до цього не робила цілі десятиліття. І в схудненні артистці допомогла система живлення Наталії Самойленко, головний принцип якої "не бути голодною". Могилевська харчувалася 4-5 разів невеликими порціями. При цьому їла вона вуглеводи з овочами та фруктами в першій половині дня, білки з овочами у другій.

А ось струнка Поліна Гагаріна колись була пухла шатенкою, яка з часом перетворилася у променисту блондинку з пружними формами. Зірка після пологів схудла на 40 кілограмів за півроку місяців, сів на жорстку дієту. Співачка вранці їла довгі вуглеводи, вдень білок з клітковиною, ввечері теж білок.

Телеведуча Ольга Фреймут розповіла, що під час вагітності поправилась на 20 кілограмів, після пологів їй вдалося скинути 16, залишилася справа за малим. Вона перейшла на безглютенової дієти, займалася силовим фітнесом, стретчінгом. Н

«ужно скинути ще чотири, це для мене критично, критично для камери і екрану», – розповіла Ольга Фреймут раніше в інтерв'ю

Струнка телеведуча з блискучою талією Маша Єфросиніна не приховує, що в свій час підсіла на небезпечні дієти. І, бувало, втрачала свідомість від недоїдання, відчувала напади голоду. Тоді вона відмовилася від м'яса, пила смузі з огірків і насіння. І кинула свої муки після того, як позбулася 20 зайвих кілограм.

Тепер Маша рекомендує тольо здорове харчування, йогу і заняття спортом: «Нічого НІКОМУ не дається просто так — треба пахать! І зовнішність — не виняток! Знайдіть собі фізичне навантаження по душі! Без спорту і руху організм в'яне і розвалюється в рази швидше».

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