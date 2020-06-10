Ани Лорак, Тина Кароль, Настя Каменских и другие артистки знают, как правильно сбрасывать вес ради жарких и идеальных форм

Наступил пляжный сезон, поэтому каждая девушка выбирает не только яркий купальник, но еще и правильный способ похудеть. У каждого человека свой индивидуальный подход ко всему, но некоторые советы не редко бывают весьма полезны, представляем вашему внимаю топ-подборку секретов похудения украинских знаменитостей, которым удалось не только сбросить вес, но и удачно сменить имиджи.

Знаменитая Тина Кароль считается рекордсменом по диетам. Еще на начале своей карьеры Тина была весьма пухлой девушкой, при этом она спокойно рассказы ваша СМИ - свою энергию она черпала с тортиков, разных мучных изделий, сладостей.

Однако, это время подошло к концу, как только звезда решила попробовать строгую диету, главным принципом которой состоял в отказе от всего мучного. После певица села на арбузную диету, в результате которой сбросила 5 килограммов. Затем Тина опробовала метод «сниженных калорий» - урезав свой рацион, она ела только раз в день.

Сейчас артистка просто правильно питается, занимается спортом и активно расслабляется на йоге, тем не менее, Тина отказалась от употребления жирной, жареной пищи.

Эпатажная певица Гайтана любит эксперименты. При этом летом Гайтана старается питается овощами и фруктами по сезону, а вот оливки она употребляет в любое время года. Завтрак звезды состоит из фреша и салата. Из рациона она не исключает мясо, поэтому звезда также употребляет на обед тушенного кролика в сметане с рисом и фруктовый фреш (апельсиновый, грейпфрутовый). На ужин Гайтана любит приготовить себе салат из морепродуктов или овощную запеканку на пару.

Сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка Ани Лорак любит хвастаться фигурой, которую долго приводила в форму. Теперь Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

Нельзя не упомянуть похудевшую на более чем 20 килограммов Настю Каменских. Рецепт похудения от Насти Каменских простой — режим дня, белковое питание с акцентом на рыбу и овощи и неизменные занятия спортом. В начале Настя употребляла только рис, рыбу и бульоны. Сахар и соль категорически были запрещены. Затем дополнила рацион биодобавками, начала есть больше овощей и разнообразила меню. Также она считала калории и месяц назад провела марафон, в котором рассказала о своем похудении и питании.

Украинская певица Наталья Могилевская в 2017 году похудела на 25 килограммов. Звезда посещает спортзал, чего до этого не делала целые десятилетия. И в похудении артистке помогла система питания Натальи Самойленко, главный принцип которой "не быть голодной". Могилевская питалась 4-5 раз небольшими порциями. При этом ела она углеводы с овощами и фруктами в первой половине дня, белки с овощами во второй.

А вот стройная Полина Гагарина когда-то была пухлой шатенкой, которая со временем превратилась в лучезарную блондинку с упругими формами. Звезда после родов похудела на 40 килограммов за полгода месяцев, сев на жесткую диету. Певица по утрам ела долгие углеводы, днем белок с клетчаткой, вечером тоже белок.

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что во время беременности поправилась на 20 килограммов, после родов ей удалось сбросить 16, осталось дело за малым. Она перешла на безглютеновую диету, занималась силовым фитнесом, стретчингом. Н

«ужно сбросить еще четыре, это для меня критично, критично для камеры и экрана», – рассказала Ольга Фреймут ранее в интервью

Стройная телеведущая с блестящей талией Маша Ефросинина не скрывает, что в свое время подсела на опасные диеты. И, бывало, теряла сознание от недоедания, испытывала приступы голода. Тогда она отказалась от мяса, пила смузи из огурцов и семян. И бросила свои мучения после того, как избавилась от 20 лишних килограмм.

Теперь Маша рекомендует тольо здоровое питание, йогу и занятие спортом: «Ничего НИКОМУ не даётся просто так — надо пахать! И внешность — не исключение! Найдите себе физическую нагрузку по душе! Без спорта и движения организм увядает и разваливается в разы быстрее».

Напомним, какими были Каменских, Ефросинина и другие звезды до похудения: топ фото горячих пышек.

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