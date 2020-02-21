Бывшая участница проекта "Модель XXL" Мила Кузнецова готовится к важному событию в жизни

31-летняя модель, которая ранее завоевала Мисс Вселенная плюс-сайз, планирует в марте стать участницей международного модельного конкурс "Love Size" в Риме.

Девушка призналась журналистке Соломие Витвицкой, что в Украине не развит модельный бизнес плюс-сайз, поэтому все траты на путешествия она делает именно со своего кармана. Кадры с моделью размещены в Телеграм-канале представителя СМИ.

Участие в международных конкурсах обходится недешево. Для этого нужно заплатить взносы от 500 до 1500 долларов. Кроме того, есть и дополнительные расходы - на дорогу, гостиницу и платья.

Отметим, на момент съемок в шоу "Модель XXL" Мила работала помощником адвоката, а параллельно занималась развитием своего Инстаграма. Звезду приглашают на фотосессии.

На камеру девушка ведет себя уверенно и гордится своими достоинствами фигуры.

У Кузнецовой 13-ый размер груди, чем она и привлекла своих подписчиков и других людей. Сейчас на ее страницу подписаны 150 тысяч человек.

Рост модели составляет 173 сантиметра, а фигура называется "песочные часы" - 126-86-116 сантиметров.

Напомним, модель Plus Size Мила Кузнецова заявила, что намерена дебютировать в профессиональном боксе. Об этом девушка сообщила в своем Инстаграм после посещения музея Кличко.

В посте девушка написала, что приступит к тренеровкам после отпуска и даже оформит профессиональную боксерскую лицензию, а весной - дебютирует.

"Знаю, что поединок Александра Усика в топе-10 самых рейтинговых трансляций на Youtube, которые смотрели украинцы. Уверена, что мой дебют побьет этот рекорд", - написала девушка.

Ранее мы писали, что другая plus-size модель Тесс Холлидей позировала в белье розовых оттенков с блестящим камнями. Волосы звезды были собрано назад и украшенное тонкими незаметными шпильками. На лице модели был яркий макияж.

34-летняя модель считается самой профессиональной моделью мира с массой тела около 155 кг. Она активно снимается для рекламы одежды, выступает в модных показах и ведет личный блог.

Напомним, что 150-килограммовая модель в прозрачном платье засветила огромные тату

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