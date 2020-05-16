Внук примадонны Аллы Пугачевой Дени развлекается на карантине как может

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Дени Байсаров проживает в Лондоне и не смог сразу привыкнуть к ограничительным мерам.

Сперва внук Аллы Пугачевой взял машинку и у зеркала побрился налысо. Позже Дени Байсаров решил сменить имидж и стал ниндзей в специальном костюме.

Боевой стиль он перенял у героя мультфильма "Аватар" Аанга: сын Кристины Орбакайте старался походить на него, но сам назвал свои движения "неуклюжими поворотами".

Но и на этом развлечения на карантине не закончились. От скуки Дени Байсаров нашел архивные кадры, на которых он танцует русский танец под классику тюремного шансона "Оп, мусорок".

И в данный момент Дени Байсаров устраивает вечеринку по случаю дня рождения арт-лаборатории, которую он основал.

"Мы бы хотели устроить арт-вечеринку и пригласить всех вас! Из-за мировых обстоятельств это запрещено, но мы решили провести 1-летнюю вечеринку "Zoom ARTherapy" и праздновать вместе!.. Готовьте выпивку и арт-постановки!", - обратился он в своим подписчикам в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что лысый внук Пугачевой огорошил новой внешностью. Парень, у которого были красивые светлые волосы, побрился налысо, заставив поклонников переживать о своем здоровье.

21-летний Дени решил побриться прямо на камеру, взяв в руки машинку для стрижки и с легкостью убрав все лишние волосы.

Позже парень объяснил, что ему просто скучно на карантине, поэтому таким образом он решил развлечь себя и своих зрителей. Он также опубликовал мэм о разных стадиях карантина, намекнув, что он находится на одной из последних.

Напомним, что внук Пугачевой прямо на людях показал, как любит молодую жену, горячие кадры: "Ух, какая пара!".

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой в тесной маечке показала, чем покорила внука примадонны: "Эйфория".

Также Politeka писала, что внук Пугачевой огорошил непристойной выходкой в подъезде, фото: «Из дома выгнали?».