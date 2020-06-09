Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, виставила в камеру свої пишні груди

Красуня опублікувала у своєму Instagram сторіз, виставивши в камеру апетитні груди, пише Politeka.net.

Зірка з'явилася в блакитному купальнику, який стиснув принади. Обидві груди округлилися і виглядали неймовірно прекрасно в такому маленькому купальнику: "Ох, як випирають".

На шиї зірки можна помітити красивий кулончик на ланцюжка, який притягував ще більший погляд до грудей.

На одному з кадрів Алессандра сховала очі під маленькими очками, а головою під білим капелюшком.

Фото були зроблені біля басейну, під час прийняття сонячних ванн.

Оскільки це був сторіз, ніхто з підписників не зміг прокоментувати і пролайкати кадри, однак можна з упевненістю сказати, що красуня отримала масу приємних відгуків в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала в спокусливому образі біля свого басейну.

Зірка похвалилася струнким тілом, а зокрема, ідеальними вигинами, в крихітному синьому бікіні.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо наділа білі трусики-бікіні від купальника і джемпер бежевого кольору.

Модель стояла на порозі будинку і тримала у витягнутій руці вишню.

«Ягідний сезон», – підписала вона фото.

Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо постала в спокусливому образі. Красуня позувала в плетеному купальнику бежевого кольору. Дівчина лягла на живіт, спершись на руку і випнувши пружну, як "персик", п'яту точку - "це безумство".

Модель кинула в камеру одночасно томний і зухвалий погляд.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

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