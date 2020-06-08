Клієнт не розуміє, на яких підставах державний ПриватБанк списав з його рахунку круглу суму

Негативний відгук чоловік опублікував на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, списання грошей з рахунку сталося через кілька хвилин після того, як йому на карту перерахували 500 гривень.

"Вчора, як тільки мені скинули гроші, 500 гривень, через 5 хвилин мені приходить на емейл лист з квитанцією про те що я сплатив якісь послуги в Сочі, в розмірі 450 рублів, хоча я навіть жодного разу не заходив на цей сайт. І це таке вже не в перший раз", - обурюється він.

Клієнт також зазначив, що на гарячу лінію банку для вирішення проблеми додзвонитися неможливо.

"В службу підтримки банку додзвонитися неможливо, 20 хвилин чекав, і без толку. Я вважаю, що служба безпеки Приватбанку передає персональну інформацію клієнтів шахраям, або взагалі самі цим займаються. Я дуже прошу Вас з цим щось зробити. Від банку допомоги не дочекаєшся", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"У першу чергу необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу. Якщо Ви не підтверджуєте операції по карті, за Вашим зверненням на підтримку ми можемо сформувати запит на опротестування даних операцій і направити його в міжнародну платіжну систему", - відреагував на скаргу представник націоналізованого Приватбанку.

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