Не встигли українці звикнути до рекордни цін на ягоди і фрукти, як зайшли розмови про нові подорожчання

В ЗМІ з'явилися заяви, що ціни зокрема на гречку можуть підскочити до 80 гривень за кілограм. Експерти взялися пояснити, що відбувається, і до чого насправді варто готуватися українцям, пише КП.

«Гречана крупа буде дорожчати, але ось до якої позначки - поки неясно. Приблизно з однаковою "точністю" можна робити прогноз як про 40 грн за кілограм, так і про 120», - каже голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

У свою чергу заступник директора ProAgro Information Company Марія Колесник зазначає, що ціна на гречку залежить в першу чергу від нового врожаю. А він у цьому році очікується більше минулорічного.

Також експерти прогнозують, що влітку знизяться ціни на м'ясо, оскільки в цей період на нього традиційно падає попит.

Що стосується яєць, то, нагадує Олексій Дорошенко, їх виробництво влітку має зростати. З іншого боку, ми розуміємо, що довгий час вони продавалися нижче собівартості, тому виробникам потрібно підняти ціни, щоб не вилетіти в трубу.

Однак дати точний прогноз тут непросто через розбалансованості ринку.

А от зниження цін на овочі літо особливо чекати не варто.

Наприклад, зниження цін на той самий цибуля не буде як мінімум з-за несприятливої погоди.

Непроста ситуація і з картоплею. наша країна імплементувала стандарт ООН, згідно з яким в супермаркетах може продаватися тільки митий, та ще й великий картопля діаметром в розрізі від 5 сантиметрів і більше. Таким чином, картопля в магазинах може подорожчати. Картоплю дешевше – дрібний і не митий можна буде знайти тільки на ринках.

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