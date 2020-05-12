В НБУ выяснили, что сильнее влияет на ценообразование в Украине

Проанализировав показатели инфляции с января 2014 года по декабрь 2019 года, эксперты НБУ выяснили, что на эти цифры сильнее влияет ослабление гривны, чем ее рост.

Так, за указанный промежуток времени национальная валюта успела как упасть, так и вырасти. Как заметили эксперты, в среднем девальвация на 1% влечет за собой рост цен на 0,22%. В то же время, ревальвация на 1% приводит к понижению цен на 0,08%. Соответствующие изменения в ценах начинают проявляться в среднем за полгода.

При значительном росте курса валют его влияние на инфляцию может резко увеличиваться. Так, в 2015 году девальвация гривны на каждый процент приводила к росту инфляции на 0,45-0,5%.

Эксперты отмечают, что в апреле этого года инфляция в Украине повысилась на 0,8%, а в годовом измерении она замедлилась с 2,3% до 2,1%. При этом в стране подорожали услуги здравоохранения (на 2,1%, алкоголь и табачные изделия (на 0,9%), одежда, обувь и предметы обихода (на 0,4%).

В то же время было замечено снижение цен на жилье, электроэнергию и другие виды топлива (на 3,2%), транспорт (на 1,3%), отдых и культуру (на 0,4%).

Отметим, что ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Обозревателю» рассказал о том, что в этом году в Украине ожидается неурожай и рост цен на продукты питания на 10-15%.

Он отметил, что по предварительным оценкам объем урожая зерновых в этом году будет на 18% меньше, чем в предыдущем.

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