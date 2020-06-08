Не успели украинцы свыкнуться с рекордными ценами на ягоды и фрукты, как зашли разговоры о новых подорожаниях

В СМИ появились заявления, что цены в частности на гречку могут подскочить до 80 гривен за килограмм. Эксперты взялись объяснить, что происходит, и к чему на самом деле стоит готовиться украинцам, пишет КП.

«Гречневая крупа дорожать будет, но вот до какой отметки - пока неясно. Примерно с одинаковой "точностью" можно делать прогноз как о 40 грн за килограмм, так и о 120», - говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В свою очередь заместитель директора ProAgro Information Company Мария Колесник отмечает, что цена на гречку зависит в первую очередь от нового урожая. А он в этом году ожидается больше прошлогоднего.

Также эксперты прогнозируют, что летом снизятся цены на мясо, поскольку в этот период на него традиционно падает спрос.

Что касается яиц, то летом их производство должно расти. Однако дорошенко обрщает внимание на тот факт, что долгое время они продавались дешевле себестоимости, поэтому производители могут и поднять цены, чтобы не вылететь в трубу. Однако дать точный прогноз здесь непросто из-за разбалансированности рынка.

Не стоит особо надеяться и на снижение цен на овощи летом.

Например, снижения цен на тот же лук не будет как минимум из-за сложных погодных условий, которые сказались на урожае.

Непростая ситуация и с картофелем. наша страна имплементировала стандарт ООН, согласно которому в супермаркетах может продаваться только мытый, да еще и крупный картофель диаметром в разрезе от 5 сантиметров и более. Таким образом, картошка в магазинах может подорожать. Картофель подешевле, мелкий и не мытый, можно будет найти только на рынках.

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