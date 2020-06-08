В Национальном банке прокомментировали ситуацию с рекордными ценами на продукты

Так, поданным национального регулятора, за май продукты подорожали на 0,6%. Рост стоимости продуктов питания наблюдался еще с апреля, но небольшими темпами – на 0,2-0,3%. Сейчас продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность в цене.

Отмечается, что за май подорожали хлеб (+0,2%), мясо (+0,5%), рыба (+0,4%), молоко (+ 0,4%), кондитерские изделия из сахара (+0,7%) и безалкогольные напитки (+2,5%). Алкоголь, табачные изделия, бытовая техника, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены стали дороже на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% и 1,1% соответственно.

При этом по данным НБУ продолжается снижение цен на фрукты (-1,1%), овощи (-3,2%), макаронные изделия (-0,1%), яйца (-0,2%), а также на муку и крупы (-0 2%).

НБУ заявили, что цены на лекарства продолжили снижаться под влиянием рыночных факторов, в частности стабильной ситуации на валютном рынке, а также сезонного снижения спроса.

Цены на топливо практически не изменились, тогда как автомобильный газ продолжил несколько дорожать из-за роста спроса.

Тем временем эксперты заявляют, что цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях. Причиной такой ситуации называют неблагоприятные погодные условия.

Больше всего по состоянию на первые числа июня подорожала клубника – в среднем в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Почти так же резко, как и клубника, подорожали черешня и яблоки.

Специалисты объясняют, что сильные заморозки уничтожили значительную часть урожая. При этом последняя волна прокатилась в мая, чего ранее еще никогда не было.

Кроме того, негативно сказались и обильные осадки. К тому же в 2019 году было сокращено объем производства яблок, сейчас в магазинах в основном импортные фрукты.

Напомним про скачок цен в Украине: в НБУ рассказали, к чему быть готовыми.

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